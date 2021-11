0 Facebook Omicidio al parco a Raggio Emilia, Juana viene accoltellata e sgozzata: l’ex fidanzato confessa Cronaca 21 Novembre 2021 09:40 Di Fabiana Coppola 2'

Un efferato omicidio quello avvenuto all’interno di un parco dove una ragazza, che si era recata al suo interno per passeggiare, è stata accoltellata e poi sgozzata. Per l’efferato delitto è stato fermato il fidanzato della vittima. Juana Cecilia Hazana Loayza, 34 anni, era da anni perseguitata dall’ex, Mirko Genco.

Il delitto, avvenuto in un parco di Reggio Emilia, ha condotto al fermo dell’ex compagno della donna, sin da subito sospettato. questi ha confessato dopo un lungo interrogatorio.

Omicidio di Reggio Emilia, la 34enne sgozzata Juana Cecilia Hazana Loayza

Il ragazzo, lavorava a Reggio Emilia ma era residente a Parma, era stato già arrestato e processato per stalking proprio ai danni della vittima. Juana, residente a Reggio Emilia ma di origini peruviane, è stata uccisa a coltellate, mortali quelle alla gola. Il suo corpo è stato ritrovato nel parco in via Adelina Patti da un abitante della zona. Alle 9.30 la residente ha visto il telefono della vittima che si illuminava e poco più avanti il corpo senza vita. Repentina la telefonata alle forze dell’ordine.

Dalle dichiarazioni rese dal killer, è emerso che il 24enne la sera precedente, è arrivato in città da Parma e dopo aver rintracciato Juana in un locale si è diretto da lei per accompagnarla a casa. Durante il tragitto però, in un parco pubblico, è avvenuta l’aggressione. Il ragazzo ha prima tentato di strangolare la vittima e poi l’ha finita con un coltello da cucina.