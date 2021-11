Gigi D’Alessio: “Vuole solo apparire”, la Tatangelo tuona: “Io sono una donna cresciuta con la prospettiva del ponte”

Gigi D’Alessio ha attaccato indirettamente Anna Tatangelo. Il cantante napoletano ha espresso parole d’amore nei confronti della compagna attuale, Denise Esposito, che gli darà il quinto figlio a gennaio. Non è mancata però la stoccata alla cantante di Sora.

Lo showman ha testualmente dichiarato:

“Divento papà del mio quinto figlio a gennaio. Denise è un ragazza dolcissima, viviamo insieme e siamo felici a Roma. Lei mi accompagna anche a Milano, dove sto registrando The Voice Senior. Sono molto felice della mia vita con Denise perché a differenza di molte altre persone non vuole assolutamente apparire. È molto felice della sua vita ed è molto restia a incontrare giornalisti e fotografi. È molto riservata ed essendo io un uomo di spettacolo e un artista, apprezzo molto questa riservatezza e questo non voler apparire là dove magari altri l’hanno voluto”.