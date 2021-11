0 Facebook Investita 2 volte sulle strisce pedonali: Francesca muore a 20 anni Cronaca 20 Novembre 2021 09:34 Di redazione 1'

Dopo quattro giorni dall’incidente avvenuto lunedì pomeriggio è morta Francesca Mannu, 20 anni. La ragazza è stata investita mentre attraversava la strada.

Si trovava sulla Strada provinciale 29 a Verona quando un’auto, una Bmw X5, guidata da un 50enne che l’ha travolta in pieno. E’ stata sbalzata per alcuni metri nella corsia opposta e qui è stata ancora investita da una Renault condotta da un uomo di 45 anni che nulla ha potuto per evitare l’impatto.

La giovanissima è stata trasportata in elicottero presso l’ospedale di Borgo Trento e condotta in terapia Intensiva. Da subito però le sue condizioni sono appare molto gravi. Le ferite troppo profonde dopo due impatti. Non c’è stato nulla da fare, dopo una battagliati 4 giorni, la ragazza non ce l’ha fatta. Negati all’alcol test i due conducenti delle vetture.