Palazzina crolla a Cancello, morta anche la moglie estratta dalle macerie: non ce l'ha fatta Cronaca 20 Novembre 2021

E’ morta anche Giuseppina, vittima del crollo della palazzina a Cancello in Via Napoli, nel Casertano. Era stata diverse ore sotto le macerie ed estratta viva in tarda mattinata.

Nel tardo pomeriggio invece il marito, Mario Sgambato, della donna, con lei sotto le macerie, era stato estratto morto. Non ce l’ha fatta questa notte ed è deceduta presso l’ospedale Cardarelli di Napoli.

All’arrivo la donna era stata intubata, ma le condizioni erano molto gravi a causa delle ustioni profonde riportate durante lo scoppio che ha causato il crollo dello stabile.