Pulisce i vetri della finestra, cade nel vuoto e muore: doveva sposarsi tra qualche giorno Cronaca 19 Novembre 2021

Tragedia domestica a Solofra, in provincia di Avellino. Una donna stava punendo i vetri quando è caduta nel vuoto per 10 metri ed è morta. Nel tardo pomeriggio la 50enne è precipitata dal perso piano del condominio di via Scorza.

La donna abitava con la sorella e si sarebbe dovuta sposare proprio nei prossimi giorni. Quando sono giunti i soccorsi la donna era già morta sul colpo.L’Autorità giudiziaria ha disposto che la salma venga trasferita per accertamenti nel locale ospedale.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Solofra. Secondo una prima ipotesi la donna sarebbe caduta nel vuoto mentre pulica i vetri.