Indagine sulle luminarie di Salerno, l'allarme dell'Anticorruzione Indagine sulle luminarie di Salerno. Nel mirino dell'Autorità la presunta irregolarità dei bandi per l'affidamento delle installazioni natalizie Cronaca 19 Novembre 2021

Entro il primo dicembre l’Artlux e il Comune di Salerno dovranno fornire i dovuti chiarimenti all’autorità giudiziaria. Stiamo parlando dell’affidamento per l’installazione delle luminarie a Salerno. L’allarme dell’Anticorruzione è scattato per alcune presunti irregolarità nelle procedure di affidamento della gara di interesse per l’installazione delle luci d’artista. Il sospetto è aver sviluppato bandi su misura.

“Si ha motivo di ritenere che il livello di complessità e di dettaglio delle specifiche tecniche contenute nei documenti di gara insieme al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e a un termine di soli 10 giorni per la presentazione delle offerte possa aver determinato un notevole vantaggio competitivo all’operatore economico risultante eventualmente già in possesso di decorazioni identiche a quelle previste. Il tutto, in violazione dei principi comunitari di libera concorrenza e par condicio“.

“Appare al di sopra della soglia di rilevanza comunitaria prevista. Gli elaborati contengono una disciplina estremamente particolareggiata delle caratteristiche tecniche delle 9 installazioni previste, riportando analiticamente oltre alla figura e le dimensioni, anche in maniera dettagliata il numero e la lunghezza delle catene luminose, le caratteristiche specifiche e dettagliate dei fari, delle strutture di appoggio, finanche dei connettori, specificando caratteristiche, pesi e quantità dei diversi materiali e componenti degli apparati decorativi. Questa descrizione minuziosamente dettagliata fa presupporre la sussistenza di un progetto esecutivo relativo a decorazioni presumibilmente già esistenti“.