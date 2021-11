0 Facebook Barbara D’Urso, la foto a fari spenti che fa scatenare il web: la conduttrice irriconoscibile Spettacolo 19 Novembre 2021 15:37 Di redazione 1'

Siamo abituati a vedere Barbara D’Urso sempre in perfetto stato, ma anche la conduttrice ha i suoi momenti no. I fan della bella presentatrice però sono indignati al momento per alcune immagini che deridono la napoletana al naturale.

A mostrare la conduttrice “senza la bellezza delle luci Mediaset”, è stato l’inviato di Striscia la notizia, Gimmi Ghione, che ha voluto deridere la D’Urso postando alcune sue foto senza trucco e parrucco. I commenti contro di lui sono stati impietosi.

Barbara D’Urso, la foto senza luci scatena il web

“L’aspetto delle donne non dovrebbe mai essere oggetto di questo tipo di confronti e risate! Cerchiamo di evolvere!”; scrive un utente. “E’ pietoso quello che hai fatto”, scrive un altro. L’inviato inoltre già in passato aveva deriso la conduttrice campana. Ora l’ha fatta grossa!