Antonino Spinalbese ha un incidente stradale: la reazione di Belen Rodriguez Spettacolo 18 Novembre 2021

Antonino Spinalbese ha avuto un incidente con l’auto. Uno schianto che non è passato inosservato anche perché lo stesso ex fidanzato di Belen Rodriguez ha pubblicato diverse stories su Instagram dell’accaduto.

Il ragazzo, padre della seconda figlia dell’argentina, Luna Marì, ha mostrato sui social le foto del parabrezza rotto e del braccio con la flebo. Il suo commento ironico correda gli scatti “Ok”.

Non si conoscono le cause dell’incidente, ma dalle condizioni del parabrezza Spinalbese pare abbia avuto un impatto devastante con qualcosa: un’altra auto, un albero, non si sa. La notizia, che per molti follower sarebbe addirittura un modo che il ragazzo ha escogitato per attirare l’attenzione della Rodriguez, la stessa non ha commentato. Belen lo scorso mercoledì era impegnata in uno shooting fotografico.