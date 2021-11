0 Facebook Antonietta, prende il virus incinta e muore, il marito: “Il vaccino andava fatto, stavamo aspettando” Cronaca 18 Novembre 2021 13:39 Di redazione 1'

Antonietta Delli Santi, la giovanissima mamma di Montano Antilia morta dopo aver contratto il Covid in gravidanza, diventa un caso emblematico per la questione vaccini e no vax. La giovane del Cilento ha contratto il virus in gestazione a27 anni e ha perso la bambina che portava in grembo, la piccola Sharon, nata prematuramente e deceduta pochi giorni dopo. Dopo due mesi di terapia intensiva è morta anche lei.

Antonietta prende virus incinta e muore: il marito sul vaccino

Il marito della donna ha parlato con il programma di Rete 4 Zona Bianca. In collegamento da Ascea, Salvatore Palmigiano, ha spiegato che la moglie non si era sottoposta al vaccino per un motivo ben preciso: