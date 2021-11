0 Facebook Dolore per la morte di Antonietta Delli Santi, il messaggio dell’amica: “Sentivo che qualcosa doveva accadere” Cronaca 16 Novembre 2021 11:34 Di redazione 2'

La notizia della morte di Antonietta Delli Santi, la giovane madre di 26 anni deceduta nel reparto di terapia intensiva dell’Azienda ospedaliera Federico II di Napoli, dove era ricoverata da fine agosto, ha sconvolto l’intera comunità.

Il dolore per la morte di Antonietta Della Santi

La 26enne era giunta presso il noscomio incinta e affetta da Covid-19, aveva partorito alla 26esima settimana, ma la piccola Sharon purtroppo è deceduta dopo poche settimane dalla nascita. Antonietta, ancora positiva e in condizioni critiche, era rimasta in ospedale. Nelle ultime settimane la situazione sembrava stesse migliorando, finalmente era risultata negativa al Covid-19, ma poi le condizioni sono degenerate fino alla morta.

Antonietta lascia il marito e un bambino di due anni. Aveva deciso di non vaccinarsi poiché in gravidanza glielo avevano sconsigliato, a Ferragosto aveva iniziato a manifestare i primi sintomi, finché con problemi respiratori non si era recata in ospedale. Dolore e sconforto per i familiari della ventiseienne. Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno circolando sui social per la giovane madre. Tra i tanti ce n’è uno commovente: “Amore mio non riesco a credere che tu ora sia con gli angeli. Ricordo quando ci siamo conosciute, siamo diventate una cosa sola, abbiamo gioito e pianto insieme, abbiamo sognato. Hai sempre saputo come strapparmi un sorriso, eri unica. In tutti questi mesi ho sperato ogni mattina di svegliarmi e di trovare un tuo messaggio con scritto ‘amore sono qui, sto bene. Ci vediamo a casa’. In questi ultimi giorni ero strana, sentivo che qualcosa doveva accadere… Ora che non ci sei più, tutto è diverso ma niente potrà cambiare l’affetto che ci legava e la nostra amicizia resterà sempre viva così come vivo resterà il desiderio di poterti riabbracciare ancora”.