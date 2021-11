0 Facebook Vince un milione di euro, caccia al fortunato in paese: “Vogliamo sapere chi è” News 17 Novembre 2021 08:53 Di redazione 1'

Supervincita nel Lazio dove a Vico, comune in provincia di Frosinone, un uomo ha vinto con una giocata da due euro addirittura un milione. Ma nella piccola cittadina ciociara è subito partito il toto nome per scoprire chi è il figlio baciato dalla dea bendata.

Nelle ultime ore in paese non si parla di altro. La vincita al Million Day sarebbe avvenuta la scorsa domenica in un bar tabacchi ma ad oggi nella piccola cittadina è ancora caccia al fortunato vincitore.