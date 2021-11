0 Facebook Paura a Poggioreale, detenuto da fuoco a tutto: “Ha rischiato di morire” Poggioreale 17 Novembre 2021 07:55 Di redazione 1'

Attimi di grande tensione si sono registrati nel pomeriggio di ieri al carcere di Poggioreale a Napoli. Un detenuto del reparto Salerno, per motivi ancora da accertare, ha dato fuoco alla sua cella rischiando difatti di morire sia per l’incendio sia per i fumi scatenati dal rogo.

L’uomo, un calabrese, è stato fortunatamente prontemente salvato dagli agenti della Polizia Penitenziaria della struttura circondariale. Gli stessi che oggi denunciano le dificoltà del lavoro in carcere.

“La pericolosità del lavoro – spiega il vice segretario regionale Osapp Campania, Luigi Castaldo – svolto dagli agenti che nonostante le scarse risorse umane e strumentali è riuscito a salvare ancora una volta, una vita umana. Pertanto il plauso va a tutti quei poliziotti penitenziari in prima linea come quelli di oggi”.