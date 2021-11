0 Facebook La speciale dedica di Stash alla figlia Greta commuove il web Spettacolo 16 Novembre 2021 21:05 Di redazione 2'

E’ diventata virale in poco tempo la serenata di Stash alla figlia Greta. Il cantante in un video pubblicato su Instagram ha mostrato le immagini della canzone che intonava alla bambina quando era ancora nella pancia della sua mamma. Poi il video continua con la dedica fatta oggi alla sua figlioletta.

Stash fa una dedica speciale alla figlia Greta

Il piccolo, che già le cantava Flor d’Luna di Carlos Santana, anche questa volta ha ripreso le stesse note. Al video ha aggiunto il commento “Ops, I did it again”. Nel filmato si vede Greta di spalle ballare e divertirsi. Il filmato è davvero molto dolce, ha ricevuto moltissimi like, condivisioni e commenti. Tra i tanti c’è quello di mamma Giulia che ha scritto: “Come un anno fa”.

Il sorriso di Stash la dice lunga su quanto questa bambina abbia cambiato la sua vita, l’emozione trapela dagli occhi del papà che si scioglie guardando la figlioletta mentre balla a suon della sua musica. Impossibile non mettere like a una scena così ricca d’amore.

Il video della serenata di Stash alla figlia Greta