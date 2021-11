0 Facebook Scontro tra quattro auto, bimbi sbalzati fuori dall’abitacolo: muore il padre Cronaca 15 Novembre 2021 16:15 Di redazione 1'

Terribile incidente nella notte tra domenica e lunedì nel Nord del Salento. Un uomo ha perso la vita in uno schianto che ha coinvolto quattro automobili all’altezza dello svincolo per Surbo. La vittima, Vito De Santis 50 anni, viaggiava con la moglie e i suoi due bambini quando, per dinamiche che sono ancora da chiarire, è avvenuto lo schianto.

I due piccoli sono sbalzati fuori dall’abitacolo e sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Vito Fazzi in codice rosso, non sarebbero in pericolo di vita. Rimasta ferita anche la moglie della vittima, che per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono giunte tra ambulanze, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco che hanno aiutato a liberare i corpi dalle lamiere delle vetture.

Una lunga coda di auto si è formata nel tratto interessato dall’incidente. Purtroppo il padre cinquantenne sarebbe morto sul colpo, quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.