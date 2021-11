0 Facebook Rapina nel cuore di Napoli, ma in realtà è un video musicale: “Siamo bravi ragazzi” Napoli Città 15 Novembre 2021 16:24 Di Alessio Liberini 2'

Vestiti di nero con pistole e passamontagna al seguito e tanto di palo all’esterno del esercizio commerciale. Questo il video, girato qualche giorno fa, fuori la gioielleria Guida, nel centro di Napoli. Tutto faceva presagire ad una rapina, ma invece si trattava, come raccontano gli stessi titolari dell’esercizio a VocediNapoli.it, di un semplice ed innocuo video clip musicale per un giovane ed emergente rapper partenopeo.

Nel inganno del filmato ci sono cascati in molti, tra questi anche il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che ha ripostato il video. “Francesco, negli scorsi giorni è avvenuta una rapina in una gioielleria di Napoli Centro” si legge sul profilo di Borrelli.

“Praticamente – ci racconta, invece, il titolare della gioielleria che lamenta l’inutile ed immotivato allarme – abbiamo fatto girare un video clip per un ragazzo emergente che fa rap. “E’ un nipote – chiarisce lo stesso – del mio collaboratore. Gli abbiamo semplicemente prestato il negozio. Gli amici e i parenti quando hanno visto la notizia della rapina si sono pure spaventati, ma era solo un video musicale”.

“Ragazzi noi non facciamo rapine – spiega direttamente sui social Rue Diego, il rapper che stava realizzando il video musicale nella gioielleria – facciamo cose per migliorarci e fare musica, facciamo sacrifici per vedere dove andare a lavorare, non abbiamo mai fatto cose del genere. Siamo bravi ragazzi”.

Il video incriminato