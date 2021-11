0 Facebook Napoli, ‘esplosione’ di acqua in via Stadera. Strada allagata dopo la pioggia: il video è virale Allagata via Stadera. Una vera e propria esplosione, una bomba con l'acqua che salta dai tombini e allaga l'intera arteria Cronaca 14 Novembre 2021 12:34 Di redazione 1'

Altro che quiete dopo la tempesta. A Napoli le piogge del fine settimana, nonostante non siano state forti come quelle dei giorni scorse, in alcune zone hanno comunque causato gravi danni e disagi.

In particolare, una vera e propria esplosione di acqua c’è stata in via Stadera. Come mostrato in video segnalato al Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli – e poi pubblicato su Facebook – la strada era completamente allagata.

Non solo, ma alcuni tombini è come se fossero ‘eruttati’ diventando delle sorti di fontane dalle quali zampillava l’acqua in modo violento. Il filmato è diventato virale. Via Stadera intanto era praticamente sommersa.

