Lutto a San Pietro a Patierno, quartiere dell’area Nord di Napoli. È infatti deceduto un volto storico della zona: Pietro Esposito conosciuto come Pierino ‘o Spagnuolo. La triste notizia è stata riportata da Napoli Today.

Ricordata come una persona per bene, solare e disponibile, Pietro Esposito era un gran lavoratore e uomo di famiglia. L’intera comunità si è stretta intorno a chi gli voleva bene in questo momento di gran dolore.

Tanti i messaggi d’affetto per lui: “Addio Pierino o spagnuolo, amico di Museo Masseria Luce, amico nostro, quante cose si sono potute realizzare grazie alla tua collaborazione. Il Signore e la Madonna della Luce ti accolgano nelle loro braccia! Partecipiamo al dolore della famiglia“.

Strappato via da un brutto male, i funerali di Pietro Esposito si sono svolti presso la chiesa San Tommaso d’Aquino.