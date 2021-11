0 Facebook Massimo Ranieri star a ‘Ballando con le Stelle’, poi la proposta ‘indecente’ della Carlucci: “Ma ho vergogna” Massimo Ranieri a Ballando con le stelle. L'artista napoletano è stato l'ospite d'onore della puntata andata in onda ieri Spettacolo 14 Novembre 2021 20:49 Di redazione 1'

Imbarazzo e tanta commozione per Massimo Ranieri che ha conquistato il pubblico e la platea di ‘Ballando con le stelle‘, show targato Rai e condotto da Milly Carlucci. Il cantante, attore e presentatore napoletano, è stato l’ospite d’onore della puntata andata in onda ieri sera. L’esibizione ha emozionato sia le persone presenti in studio che il pubblico a casa.

Massimo Ranieri a Ballando con le stelle

C’è stato un attimo di imbarazzo causato da una proposta ‘indecente’ fatta da Milly Carlucci a Massimo Ranieri: “Che gioia e che onore averti qua, io ti invito come ballerino per una notte“, ha detto la ‘Regina’ di casa. L’artista ha risposto: “Ma io ho vergogna“.

Massimo Ranieri a Ballando con le stelle: la rivelazione della Carlucci

Milly Carlucci ha poi rivelato di aver avuto sempre un debole per Massimo Ranieri e di averlo anche corteggiato in passato: “L’ho fatto per anni, e corteggia oggi corteggia domani non è mai successo niente ma adesso ma abbiamo un primo appuntamento che come si suole dire se son rose rosse fioriranno“.