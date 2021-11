0 Facebook Napoli, lite nel centro clinico per le mascherine: “Aggredite due donne” Lite nel centro clinico di Napoli. Il video del litigio è stato pubblicato su Facebook e diventato virale. La segnalazione del Consigliere Borrelli Cronaca 13 Novembre 2021 12:12 Di redazione 1'

Operatori sanitari senza mascherine, questo il motivo che avrebbe scatenato la lite. Scenario dei fatti un centro clinico di via Arenaccia. La segnalazione è stata inviata al Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

Lite nel centro clinico di Napoli

Il video è stato pubblicato su Facebook ed ha mostrato due donne accompagnate fuori dal centro. “Che schifo in questo centro, sto chiamando le guardie“, ha detto una donna. “Mi hanno colpito in faccia con una borsa e un casco“, ha urlato un’altra delle persone riprese nelle immagini ormai diventate virali.

Lite nel centro clinico di Napoli: il post su Facebook pubblicato dal Consigliere regionale Borrelli

La segnalazione di un cittadino: “Consigliere, al Centro Salus a via Arenaccia delle donne sono state aggredite per aver chiesto a delle persone di indossare la mascherina“. Il Consigliere Francesco Emilio Borrelli ha scritto di aver, “inviato una nota alla direzione del centro per denunciare l’accaduto e comprendere meglio gli avvenimenti“.