0 Facebook Le settimane in terapia intensiva e la lotta contro la malattia, gli ultimi giorni di Giampiero Galeazzi Gli ultimi giorni di Giampiero Galeazzi. Il grande inviato, commentatore e giornalista sportivo, si è spento ieri dopo un lungo ricovero in ospedale Cronaca 13 Novembre 2021 14:07 Di redazione 1'

La sua scomparsa ha generato una grande catena d’affetto. Giampiero Galeazzi se n’è andato ieri dopo un lungo periodo trascorso in ospedale. Aveva 75 anni e da tempo lottava contro una grave forma di diabete.

Indimenticabili i suoi collegamenti dai campi di calcio e le sue telecronache ‘olimpioniche’. Una figura che mancherà a tutti gli appassionati di sport. Galeazzi ha lasciato una moglie e due figli. La sua famiglia gli è stata accanto fino alla fine.

Gli ultimi giorni di Giampiero Galeazzi

Il mitico giornalista sportivo, noto come ‘Bisteccone per la sua mole, è stato diverse settimane ricoverato in terapia intensiva. La malattia lo aveva anche costretto sopra una sedia a rotelle. Ora c’è attesa per i funerali, l’occasione per dare a Galeazzi l’ultimo saluto.

LEGGI ANCHE – Quando Galeazzi si ‘confessò’ a ‘Domenica In’ e Mara Venier abbandonò lo studio per la commozione