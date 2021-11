0 Facebook Morto Giampiero Galeazzi, storico giornalista e telecronista Rai Spettacolo 12 Novembre 2021 12:45 Di Fabiana Coppola 2'

E’ morto Giampiero Galeazzi all’età di 75 anni. Il giornalista e telecronista sportivo era malato da tempo. Tutti lo conoscevamo con il soprannome “Bisteccone”.

Morto Giampiero Galeazzi

Galeazzi era un atleta di grande livello, un canottiere. Dopo aver praticato l’attività ha prestato il suo talento al mondo dello sport come voce delle telecronache di imprese sportive, in particolare delle Olimpiadi. La notizia della sua morta è stata diffusa su Twitter da alcuni colleghi, in primis il direttore del Tg5 Clemente Mimun. “Addio Giampiero rip”, ha twittato.

Come è morto Giampiero Galeazzi

A darne notizia anche Massimo Caputi, Galeazzi era tornato da poco in tv, ospite dell’amica Mara Venier a Domenica In, per raccontare la sua esperienza con la malattia. Galeazzi aveva parlato del perché si trovasse sulla edia a rotelle. “Sono contento di quello che ho fatto nella mia carriera, ora mi mancano da fare gli ultimi 500 metri” ha raccontato. “Sono molti di più di 500” la risposta di Mara in un momento molto toccante.

Il famoso giornalista sportivo avrebbe avuto il morbo di Parkinson, una malattia che lo avrebbe colpito da tempo. Le sue condizioni di salute erano tenute nell’assoluta riservatezza infatti erano sporadiche le apparizioni in tv.