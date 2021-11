0 Facebook Santa Maria Capua Vetere piange Vincenzo Piccirillo, giovane carabiniere trovato morto in auto Cronaca 12 Novembre 2021 16:04 Di redazione 2'

Una triste notizia ha sconvolto la comunità di Santa Maria Capua Vetere, un giovane carabiniere di 22 anni, originario del comune nel Casertano, è stato trovato senza vita all’interno della sua auto. Vincenzo P. era in servizio al Nord.

Giovane carabiniere trovato morto

Quando il 22enne è stato trovato purtroppo per il giovane militare non c’era più nulla da fare. Sembrerebbe che l’ipotesi sia quella del gesto estremo. Una morte che si aggiunge al triste bilancio di decessi nell’Arma nel 2021, come spiegato da Paolo Petracca, segretario regionale Unarma Marche. “Siamo ogni giorno più sconvolti per questa autentica strage di Servitori dello Stato di figli, fratelli, mariti e padri. Una strage di colleghi, con cui condividiamo il peso delle responsabilità, lo sgomento delle difficoltà, lo sfinimento dei sacrifici, l’angoscia delle frustrazioni. Ma mai, in alcun caso, vorremmo affrontare giorni come questo. L’ennesimo tragico giorno in cui piangiamo un amico, una di quelle cose a cui non saremo mai preparati abbastanza“.

La notizia della morte di Vincenzo si è diffusa velocemente nei gruppi social legati al territorio, lasciando attonite le tante persone che conoscevano il giovane carabiniere. “Ci giunge notizia di un nostro concittadino, un giovane Carabiniere che prestava servizio fuori Regione, ieri sera si é tolto la vita in macchina. A quanto pare ha lasciato una lettera dove ci sarebbero le sue ultime volontà. Il ragazzo lascia la madre già vedova. L’Arma dei Carabinieri ha già attivato la macchina della solidarietà per sostenere quel che resta della famiglia. Un dispiacere enorme”, questi e tanti altri i messaggi comparsi sui social.