0 Facebook La dedica di Tina Rispoli al figlio, si aggiunge anche Tony Colombo: “Spettacolo” Spettacolo 12 Novembre 2021 16:45 Di redazione 2'

Giornata importante per la famiglia di Tina e Tony Colombo. Un evento di festa che ha riempito di gioia il cantante neomelodico e la moglie, il quindicesimo compleanno di Nicola, il figlio della Rispoli.

Tony e Tina Colombo e l’augurio speciale al figlio di lei

Festeggiamenti per il compleanno del figlio di Tina, la moglie del cantante neomelodico ha voluto fare una dedica speciale a Nicola sul suo profilo social. “I tuoi 15 anni .. Auguri amore mio sempre e per sempre al tuo fianco a sostenere le tue scelte e il tuo percorso!!!”. Al commento ha allegato due immagini, una sua e del figlio davanti alla torta e un’altra con Tony Colombo, molto legato al ragazzo.

Il cantante neomelodico, infatti, ha voluto rispondere alle immagini della moglie: “Che spettacolo”. Il quindicenne sta spesso con Tony e la moglie, quando si sono trasferiti a Dubai, il giovane è andato con loro. Proprio per questo lui e il marito della madre hanno un bellissimo rapporto. Tanti i comenti al post di Tina, in molti hanno voluto augurare al figlio tanti auguri per un felice compleanno.

Il post di Tina Rispoli