0 Facebook Cena di lusso per Clementino e la fidanzata, bistecca e panini a peso d’oro: spende 2 mila dirham Spettacolo 12 Novembre 2021 08:15 Di redazione 2'

-AGGIORNAMENTO

Dopo aver visualizzato diversi articoli che parlavano della vicenda, Clementino ci ha tenuto a fare una precisazione con delle stories su Instagram. Il rapper ha specificato che il totale speso per la cena con la fidanzata si aggirava sui 2 mila dirham che corrispondono all’incirca sui 470 euro. L’artista ha specificato infatti che si è trattato di un lusso che ogni tanto ci si può concedere nella vita.

Una cena di lusso per Clementino e la fidanzata Martina Difonte, con la quale la storia d’amore procede a gonfie vele. Il rapper di Nola ha speso ben 2 mila euro per passare una serata con la sua amata. Un conto salato, ma consumato in uno dei posti più “in” del mondo.

I due hanno cenato infatti dal famoso Salt Bae che, conosciuto per il modo in cui mette il sale sulla carne, che ha aperto ristoranti in diverse parti del mondo, tra cui Dubai.

Per la cena infatti Clementino ha scelto Nusr-Et. Nelle storie di Martina Difonte, si vedono un panino ed una bistecca d’oro dalla faccia. I follower si sono scatenati. “Mille euro per mangiare da Salt Bae”, la testimonianza di una cena avvenuta qualche anno fa dal noto ristorate chiarisce il prezzo pagato a Radio Marte e scatena il web. Un totale di 2 mila euro per una cena.

Tantissime le persone che fanno una tappa da Salt Bae per gustare i piatti di qualità e godere dello spettacolo. Ma così tanti soldi per una cena? C’è chi storce il naso!