Lisa, morta a 32 anni: gli ultimi desideri erano per la figlia e il marito

Lisa è morta a 32 anni dopo aver perso la battaglia contro il male del secolo. La giovane mamma aveva lottato fino alla fine, ma non ce l’ha fatta. Lo scorso venerdì i suoi due ultimi desideri per il compagno: ha sposato il suo Daniele e per la figlia.

La donna ha voluto celebrare il matrimonio e il battesimo in due giorni vicini per poter portare a compimento i suoi sogni d’amore. Come riporta Fanpage: “Anche in quegli ultimi istanti hai voluto realizzare i tuoi desideri, sono felice di esserti stata accanto in questi momenti anche se a volte mi cacciavi via perché non volevi vedere nessuno e volevi stare al buio” ha scritto la sorella gemella di Lisa in un lungo post su Facebook .

Lisa aveva iniziato a stare male solo sei mesi fa quando aveva saputo del cancro all’intestino. Cure e terapie non hanno potuto nulla contro la malattia. Purtroppo il cancro si era esteso a tutto il corpo. “Lisa ha lottato con tutte le sue forze, ne aveva tante, purtroppo non è bastato” ha raccontato il compagno di una vita al Mattino di Padova, rivelando: “Non avevamo neanche l’idea dei sposarci ma vista la malattia, i suoi ultimi desideri sono stati questi e ho voluto esaudirli. Siamo riusciti ad organizzare tutto in pochi giorni, abbiamo cominciato martedì”, pochi giorni dopo Lisa è morta.