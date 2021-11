0 Facebook Scoppia incendio in casa, sfugge alle fiamme: Mario Gaudente cade in un dirupo e muore Cronaca 11 Novembre 2021 21:48 Di redazione 1'

E’ morto in un modo bizzarro Mario Gaudente, 49 anni. ha tentato si sfuggire all’incendio divampato in casa per poi finire in un dirupo.

Mario Gaudente morto a Vibo Valentia dopo un incidente

L’incidente stradale, avvenuto a San Nicola da Crissa, in provincia di Vibo Valentia, si è verificato dopo che l’uomo aveva tentato di sfuggire dal rogo in casa. Abitando da solo, l’uomo ha preso la vettura, ma durante la fuga è caduto in un dirupo di sei metri.

Nella caduta il 49enne ha riportato anche un trauma cranico. Trasportato all’ospedale Pugliese di Catanzaro, Mario è morto nella tarda serata di ieri. Tantissime persone conoscevano il cuore buono di Mario e per questo sono molto addolorate e hanno scritto tantissimi messaggi di dolore per l’uomo.