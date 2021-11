Lutto nel mondo dei Gigli, ci lascia il maestro Tonino: “Ha amato la festa come pochi”

Ci lascia un pezzo di Storia, vanto non solo bruscianese ma di tutto il panorama della Festa Dei Gigli. Maestro che proprio di recente ha festeggiato 50 anni di carriera giglistica. Il suo debutto in quel di Brusciano risale al lontano 1974. Molto legato alla festa di Nola nonché a Barra. Ha guidato una delle più forti fanfare e con lui sono musicalmente cresciuti gli Storici Cassese Cesarano, Saccone. Ha amato la festa come pochi dedicandosi totalmente ad essa, regalandoci pezzi che rimarranno nella Storia dei gigli. Giungano le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, ai figli Luigi Giannino e Pasquale Giannino a cui va il nostro abbraccio“.