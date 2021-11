0 Facebook “Dammi i soldi o finisce male”: pistola in faccia al farmacista e fuga col bottino News 10 Novembre 2021 16:58 Di redazione 1'

Attimi di terrore si sono registrati nella serata di ieri a Torre del Greco, popoloso comune dell’area vesuviana, dove dei banditi hanno prosciugato l’incasso di una farmacia del centro.

Il tutto si è consumato nella serata di ieri, 9 novembre, in via Diego Colaramino, quando un uomo con la pistola in pugno ed il volto coperto ha fatto irruzione in una farmacia verso l’orario di chiusura. Sull’accaduto indagano, in queste ore, gli agenti del locale commissariato di polizia.

La fuga col bottino

Dopo le minacce al farmacista, che ha consegnato al malvivente il contante presente in cassa, l’uomo sembrerebbe essere fuggito via, repentinamente, con uno scooter guidato da un complice che lo attendeva all’esterno dell’esercizio.