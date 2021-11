0 Facebook Lutto a Uomini e Donne, morto ex cavaliere in un incidente stradale: aveva 39 anni Spettacolo 10 Novembre 2021 22:31 Di redazione 1'

Lutto a Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi. Si è spento un ex cavaliere molto giovane, Riccardo Francesco Cavalli. L’uomo. 39 anni, ha perso la vita in un incidente stradale

Nel 2020 aveva partecipato al programma di Maria De Filippi per corteggiare Daniela, aveva intrapreso con quest’ultima una breve conoscenza. Nel pomeriggio la tristissima notizia della dipartita nello schianto, sul tratto autostradale dell’A22 del Brennero, come riporta Gazzetta di Mantova.

L’uomo, originario di Catania, attualmente viveva a Pieve a Nievole, in provincia di Pistoia. Non sono ancora note le cause dello schianto ma pare che l’uomo abbia tamponato frontalmente un camion mentre era a bordo del suo furgone.