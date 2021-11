0 Facebook Il Volo, lutto per il Ignazio Boschetto, lacrime in tv: “E’ come se non lo avessi perso, è sempre con me” Spettacolo 10 Novembre 2021 19:57 Di redazione 1'

Il tenore de Il Volo Ignazio Boschetto ha perso da poco il papà. Il talento del trio dei tre tenori si è confidato con Silvia Toffanin aa Verissimo.

Lutto per il cantante de Il Volo Ignazio Boschetto

Il tenore, a soli 27 anni, ha perso una persona molto cara: il padre Vito. “Ho parlato con altre persone che hanno perso un genitore presto o tardi” ha dichiarato il cantante a Verissimo. “Puoi avere qualsiasi età, ma è sempre presto, non si è mai pronti ad accettarlo.” Ha poi descritto come l’uomo sia stato fondamentale nella sua vita.

“Quando eravamo dall’altra parte del mondo sapevo che lui era sempre in qualche posto” ha infatti raccontato, “e anche oggi immagino che lui sia in un altro posto. È come se non lo avessi perso. Io non ho perso mio padre, mio padre è sempre con me. Mi piace pensarla così“.