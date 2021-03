0 Facebook Ignazio de Il Volo a Sanremo dopo la morte del papà: le sue parole sul motivo della presenza Spettacolo 4 Marzo 2021 14:52 Di redazione 1'

Una serata emozionate per il Volo al festival di Sanremo 2021. Il trio si è esibito in un omaggio al Maestro Ennio Morricone, da poco scomparso proprio come il papà di Ignazio Boschetto. Il terzetto ha onorato l’impegno nonostante il lutto e il dolore per la morte del papà del tenore e molte persone si sono chieste il motivo.

Ignazio, con tanta commozione in viso e il dolore nel cuore, ha commentato così la performance: “Per noi stasera è stata una grande emozione, il maestro Morricone per noi significa tanto, è un simbolo dell’Italia nel mondo, e iniziare questo nuovo progetto discografico (Il Volo Tribute, dedicato a Ennio Morricone) partendo da questo palco e farlo con Andrea Morricone è un onore”.

Il papà di Ignazio è deceduto all’interno della propria abitazione a Bologna, dopo aver accusato improvvisamente un malore. L’uomo si era trasferito lì qualche anno fa, lasciando la sua città natale Marsala, per stare più vicino proprio al figlio. Il papà lo accompagnava ovunque ancor prima che diventasse famoso con il programma condotto da Antonella Clerici, “Ti lascio una canzone”.