0 Facebook Belen Rodriguez sculaccia Santiago ed ‘esplode’ parlando in napoletano: “Mangia, Mamma mia” Spettacolo 9 Novembre 2021 13:11 Di redazione 1'

Belen Rodriguez mostra la sua vita da mamma sui social. Alle prese con Santiago, nato dal matrimonio con Stefano De Martino, e Luna Marì, la secondogenita nata dalla relazione con Antonino Spinalbese, l’argentina passa le serate in casa ad accudire i bambini.

Belen Rodriguez sculaccia Santiago

Nelle stories pubblicate lo scorso lunedì sera, la showgirl si riprende a tavola con Santiago mentre cerca di far cenare il bambino. Il comportamento di Santi non è del tutto rigoroso. Si alza a tavola, non vuole mangiare, mostra il lato B alla mamma in segno di protesta. Belen è disperata con il figlio ed esclama: “Oh D*o Santo, M***nn’“.

Insomma scene di vita di una mamma ordinaria alle prese con il figlio che fa capricci ed è vivace. Da notare anche il napoletano che contraddistingue sia i versi di Santiago che le esclamazioni di Belen.