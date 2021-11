0 Facebook Tragedia in casa, bambina di 3 anni si accascia al suolo e muore davanti ai genitori: non aveva sintomi Cronaca 9 Novembre 2021 08:00 Di redazione 2'

Dramma nel Lodigiano, a San Martino in Strada. Una bambina di 3 anni ha perso la vita dopo essersi accasciata al suolo davanti agli occhi increduli dei genitori. La piccola non aveva alcun sintomo, né aveva dato cenni di malessere prima della tragedia.

Bambina di 3 anni muore nel Lodigiano

Improvvisamente ha perso i sensi ed è morta. Il padre ha provato a rianimarla in attesa dell’arrivo dei soccorsi sotto indicazioni del 118. Sul posto sono giunte un’ambulanza e un’eliambulanza, ma nonostante i tentativi di rianimazione siano durati più di un’ora, la piccola purtroppo non ha mai ripreso conoscenza e i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sconvolti i genitori che non riescono a spiegarsi cosa sia accaduto. La Procura di Lodi intanto ha deciso di aprire un’inchiesta per chiarire le cause dell’improvviso decesso. Il sindaco del piccolo comune nel Lodigiano, Andrea Torza, ha espresso tutto il suo cordoglio per questo dramma: “È una tragedia di cui è difficile anche solo parlare, come per me anche per la nostra comunità. Si può solo provare a immaginare il dolore della famiglia. Una cosa è certa: noi come Comune e la parrocchia non lasceremo sola questa famiglia”.