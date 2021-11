0 Facebook Incendio in una scuola in Niger, 80 bambini coinvolti: 26 morti News 8 Novembre 2021 22:35 Di redazione 1'

E’ una tragedia quella avvenuta in una scuola. Un incendio ha distrutto l’edificio e sono rimasti colpiti 80 bambini. Sono almeno 26 i piccoli deceduti.

Secondo quanto ha riportato all’agenzia stampa Dpa il governatore regionale Chaibou Aboubacar, le fiamme, per cause non ancora note, hanno distrutto tre classi della scuola. Il disastro è avvenuto al centro di Maradi, capitale del Niger.

A spegnere l0incendio vigili del fuoco, polizia locale e persone del posto che hanno fatto di tutto per salvare i piccolini intrappolati dalle fiamme.

La scuola, una costruzione fatta di legno, paglia e lamiera, non ha retto all’incendio.