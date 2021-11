0 Facebook Gigi D’Alessio parla dopo la sua assoluzione e quella dei collaboratori: “La verità è venuta a galla” News 9 Novembre 2021 14:18 Di redazione 2'

Gigi D’Alessio tira oggi un sospiro di sollievo, il tribunale Mocratico di Roma ha assolto lui e gli altri quattro imputati, suoi collaboratori, dall’accusa di evasione fiscale. Per il giudice “il fatto non sussiste”. A poche ore dalla divulgazione della notizia il cantante, che fino a questo momento aveva preferito il silenzio, ha voluto commentare quanto accaduto.

Gigi D’Alessio commenta l’assoluzione

“Finalmente la giustizia ha fatto il suo corso. Oggi per me è un giorno felice perché la verità è venuta a galla, dopo oltre dieci anni di ombre pesanti per me e per i miei collaboratori, in cui ci siamo dovuti difendere da accuse infondate che hanno infangato la nostra serietà e il nostro lavoro. Chi mi conosce sa che sono sempre stato tranquillo, avendo massima fiducia nella giustizia e nel lavoro della Magistratura. Con tanta pazienza, la verità alla fine vince sempre e ora è sotto gli occhi di tutti”, queste le parole di Gigi D’Alessio in un post sui suoi canali social.

Quale era l’accusa nei confronti di Gigi D’Alessio

Per l’artista la Procura aveva sollecitato una condanna a 4 anni. La vicenda e’ legata ad una indagine del 2018 che verteva su una ipotesi di evasione dalle imposte da circa 1,7 milioni di euro. Secondo l’accusa l’artista nel 2010 non avrebbe dichiarato utili per alcuni milioni di euro frodando il fisco. Il post di Gigi D’Alessio ha ricevuto molti like e commenti da parte dei tanti fan che gli hanno voluto fare gli auguri per quanto accaduto.

Il post di Gigi D’Alessio