Scontro frontale tra due auto nel Salernitano, muore giovane madre: grave la figlia di 2 anni Giovane madre muore a causa di un incidente. La donna aveva 38 anni. In auto con lei anche la figlia piccola: ora è in ospedale Cronaca 9 Novembre 2021

Una doppia tragedia è avvenuta in provincia di Salerno. Sulla Statale 19, strada che congiunge Battipaglia ed Eboli, c’è stato un violento incidente. Un forte impatto tra due auto che si sono scontrate frontalmente. A bordo di una vettura c’era una donna 38enne che ha perso la vita a causa del forte schianto.

Come riportato da Teleclub, insieme alla donna c’era anche la figlia piccola di due anni. La bambina sarebbe in gravi condizioni ed è stata ricoverata in ospedale in codice rosso. Il sinistro c’è stato in località Fontana del Fico. Sul posto sono giunti i soccorsi e le forze dell’ordine

Avviati i normali accertamenti del caso volti a chiarire la causa dell’incidente. Stanno indagando i Carabinieri, ancora sconosciuta la dinamica del sinistro. I sanitari del 118 che sono intervenuti, hanno prestato le prime cure ma hanno potuto fare ben poco per la giovane madre che è deceduta sul colpo.