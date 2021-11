0 Facebook Belen Rodriguez sotto la doccia, spunta il dettaglio che i follower criticano: “Attenta che si vede il ritocco Spettacolo 8 Novembre 2021 12:59 Di redazione 1'

Nostalgica Belen Rodriguez sotto la doccia con il pancione. L’argentina rompe la monotonia della domenica pubblicando uno scatto in cui si mostra interamente nuda. La showgirl aveva ancora il pancione quindi la foto risale a prima della nascita di Luna Marì. Come corredo al posto il commento: “E poi arrivasti tu“.

Belen Rodriguez sotto la doccia, spunta il dettaglio

L’argentina non ha paura a mostrare la sua pancia e pare abbia qualche triste ricordo in questi giorni in cui si mostra sui social sola con i due figli: Santiago e Luna Marì. Sarebbe al capolinea infatti la storia d’amore con Antonino Spinalbese, il giovane compagno con il quale la showgirl ha avuto la bambina lo scorso luglio.

Nonostante la bellezza della foto però non sono mancati i commenti negativi. Gli utenti hanno infatti notato che lo sfondo dell’immagine è deforme. Vuol dire che la Rodriguez ha esagerato con Photoshop per rendere l’immagine più perfetta possibile.