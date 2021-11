0 Facebook Secondigliano piange Rosa Barbato, ragazza di 28 anni deceduta in seguito a un’emorragia cerebrale Cronaca 8 Novembre 2021 18:09 Di redazione 2'

Sono stati due anni di speranza quelli della famiglia di Rosa Barbato, ragazza di 28 anni che in seguito a un’emorragia cerebrale non si è più ripresa. Due anni di cure, di lotta affinché la 28enne riuscisse a riprendersi. Due anni di appelli in cui si è cercato di raccogliere fondi per consentire le cure in una clinica di riabilitazione a Innsbruck in Austria.

Dolore a Secondigliano per la morte di Rosa Barbato

Purtroppo Rosa Barbato non ce l’ha fatta, il suo cuore ha smesso di battere. La notizia della sua prematura scomparsa è iniziata a circolare velocemente nei gruppi di Secondigliano, quartiere d’origine della ragazza e della sua famiglia, lasciando attonite le tante persone che la conoscevano e che in questi anni hanno sperato in una sua ripresa.

“Mi unisco al vostro dolore per la perdita di Rosa Barbato. In questi 2 anni hai lottato con tutte le tue forze . RIP In questo momento sarai nelle braccia del tuo adorato papà”, “La vita è bella e meravigliosa ma a volte crudele, Rosa Barbato ora un Angelo anche lei”, questi e tanti altri i messaggi in ricordo di Rosa.