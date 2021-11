Federico Salvatore colpito da emorragia cerebrale, la moglie parla di nuovo delle sue condizioni

Federico Salvatore, colpito da emorragia cerebrale, pare che adesso stia molto meglio. A parlare delle sue condizioni, ancora una volta, la moglie.

Ha inizio un percorso di riabilitazione per l’artista partenopeo. L’uomo è stato ricoverato presso l‘Ospedale del Mare, dove si trovava da circa un mese, a causa di un’emorragia cerebrale. Proprio nelle ultime ore è stato trasferito per iniziare la cura. Sui social network, è stata la moglie Flavia ad aggiornare i fan:

“L’infinito affetto da parte vostra ci dà sempre più forza, giorno dopo giorno, siete tantissimi e calorosissimi – scrive la moglie a corredo di una canzone condivisa del marito – Per ricambiare tutto l’amore che Napoli, e non solo, sta dimostrando a Federico ho deciso di condividere con voi questo brano in cui c’è tutto l’amore che lui, da sempre, prova per la sua terra”.