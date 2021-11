0 Facebook Dopo il sole tornano i temporali, allerta meteo della Protezione civile in Campania Meteo 7 Novembre 2021 12:35 Di redazione 2'

Dopo questa domenica di sole torna il cattivo tempo a Napoli e in tutta la Campania. Se questa giornata è sembrata una tregua dalle perturbazioni autunnali, regalandoci temperature quasi estive, i temporali sono dietro l’angolo. Le condizioni peggioreranno a partire da lunedì, momenti in cui la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo di colore giallo.

Allerta meteo in Campania

Un avviso di allerta valido a partire dalle 6 di domani mattina, lunedi’ 8 novembre, fino alle 6 di martedi’ 9 novembre su tutta la Campania. “Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio e temporale, puntualmente anche intense. Possibili raffiche di vento nei temporali. La perturbazione, spiega la Protezione civile, “interessera’ dapprima i quadranti settentrionali del territorio campano per poi estendersi al centro-sud della regione. Possibile rischio idrogeologico localizzato con possibili frane e caduta massi anche in assenza di precipitazioni per effetto della saturazione dei suoli”.

Previsioni meteo a Napoli

Il meteo Napoli nello specifico peggiorerà da lunedì, giornata interessata da rovesci che potrebbero assumere carattere temporalesco. L’instabilità continuerà martedì e poi il tempo dovrebbe tendenzialmente migliorare, con la presenza del sole e temperature che si stabilizzeranno su massime di 20-21° e minime di 13-15°.