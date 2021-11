0 Facebook Orrore a Sessa Aurunca, badante denuda e picchia anziana signora poi prova a lanciare dalla finestra nipote Cronaca 6 Novembre 2021 12:21 Di redazione 2'

Momenti di panico si sono vissuti in un appartamento nel centro di Sessa Aurunca, comune in provincia di Caserta. Una badante ha prima malmenato e denudato l’anziana signora che assisteva, poi ha provato a lanciare dalla finestra la nipote accorsa in soccorso della zia 94enne e ha poi opposto resistenza nei confronti dei carabinieri intervenuti.

Badante malmena anziana a Sessa Aurunca e prova ad uccidere la nipote

E’ accaduto nel pomeriggio di venerdì, la nipote 48enne dell’anziana signora, che abita nella casa affianco, è subito intervenuta quando ha sentito le urla della zia. Al suo arrivo ha trovato la zia completamente nuda e la badante, di origini straniere, che la colpiva con pugni al volto. Quando la nipote ha provato a fermare la donna, questa l’ha afferrata dalle gambe e ha provato a lanciarla dalla finestra. Il figlio della 48enne, un giovane di 20 anni, sentendo le urla è corso in casa e ha bloccato la badante, intanto sono giunti sul posto anche i carabinieri che hanno immobilizzato la donna.

Questa non contenta ha opposto resistenza nei confronti dei militari. La donna, che percepiva anche il reddito di cittadinanza, è stata denunciata per maltrattamenti, lesioni personali aggravate, tentato omicidio e resistenza a un pubblico ufficiale. Arrestata, è stata portata nel carcere femminile di Pozzuoli.