Dramma in casa, bambina di 3 anni si sente male e muore: aveva le labbra cianotiche Cronaca 6 Novembre 2021 11:54

Una bambina di tre anni è morta nell’appartamento in cui viveva con i genitori a Roma, in zona San Paolo, dopo essere stata colta da una crisi convulsiva. La madre si è avvicinata al suo lettino e si è accorta che non respirava bene. La piccola, inoltre, aveva le labbra cianotiche.

La madre ha immediatamente allertato i soccorsi, spiegando ai medici per telefono quali fossero i sintomi della bambina. I dottori le hanno iniziato a suggerire le prime operazioni da compiere in caso di convulsioni. Quando le due ambulanze sono giunte sul posto, gli operatori del 118 hanno fatto di tutto per salvare la bambina. La piccola, purtroppo, non dava cenni di ripresa.

Dopo diversi tentativi di rianimazione i medici del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso, il cuoricino della bambina aveva smesso di sbattere. Sconvolti i genitori che mai si sarebbero aspettati una simile tragedia, la piccola fino a quel momento sembrerebbe che fosse stata bene.