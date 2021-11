0 Facebook Furgone sanitario si schianta, Gaia Volpes muore a 27 anni: era una volontaria e accompagnava un paziente Cronaca 6 Novembre 2021 12:46 Di redazione 2'

Aveva accompagnato una paziente a fare una dialisi, era una operatrice dell’associazione “Amica Emergenza” e ha perso la vita in un incidente. E’ morta così Gaia Volpes, 27 anni, che si trovava a bordo di un furgone sanitario che ha sbandato all’improvviso.

La tragedia è avvenuta a Bagnolo San Vito, nel Mantovano. La 27enne venerdì pomeriggio aveva accompagnato una paziente a fare la dialisi, stavano rientrando quando il mezzo su cui viaggiavano è uscito di strada, strisciando per una decina di metri e schiantandosi contro un albero. La 27enne ha riportato traumi al collo e al torace, troppo gravi le sue condizioni e purtroppo non ce l’ha fatta.

Ferite le altre persone che erano a bordo, trasportate all’ospedale Carlo Poma, nessuna è in pericolo di vita. Alla conducente sono stati fatti, come da prassi, gli esami di routine. Gaia lavorava da tempo con l’associazione che si occupa di supportare pazienti che non hanno aiuti familiari. La notizia della sua morte ha sconvolto l’intera comunità, tutti la ricordano come una ragazza dal cuore d’oro.