0 Facebook Ottaviano, si prega per le fidanzate di Alessandro e Riccardo: i due giovani deceduti dopo un incidente a Casavatore Si prega per le fidanzate di Alessandro Boccia e Riccardo Iervolino. I due giovani sono deceduti sabato notte a causa di un incidente Cronaca 1 Novembre 2021 10:43 Di redazione 2'

Lo schianto, poi l’auto si è ribaltata. Un incidente avvenuto a Casavatore, località dell’area Nord in provincia di Napoli, nei pressi di una nota pizzeria. I fatti sono avvenuti durante la notte di sabato.

Un sinistro che non ha lasciato scampo a due giovani appena 20enni: Alessandro Boccia e Riccardo Iervolino sono deceduti. In auto con loro c’erano anche le fidanzate. Ora sono ricoverate in ospedale.

Si prega per le fidanzate di Alessandro Boccia e Riccardo Iervolino

C’è ansia per le sorti delle due ragazze, per questo amici e conoscenti stanno pregando per loro. L’intera comunità di Ottaviano è stata distrutta dal dolore. In tanti si sono stretti intorno alla famiglia dei due giovani ed hanno espresso il loro affettuoso cordoglio.

Questo i messaggio del Sindaco Luca Capasso: “È una domenica tristissima per Ottaviano. Nella notte due giovani nostri concittadini hanno perso la vita in un incidente stradale a Casavatore. Alessandro e Riccardo erano due studenti di appena 24 anni, due bravi ragazzi ai quali è stato sottratto il futuro da un destino assurdo. La comunità ottavianese è vicina alle loro famiglie.

Da padre posso immaginare quanto può essere forte il dolore dei genitori in questo momento e so che ogni parola è superflua. Nel silenzio e nella preghiera comunichiamo loro tutto il nostro affetto e la nostra vicinanza. Preghiamo, inoltre, per i feriti ricoverati in ospedale. Il giorno dei funerali, a Ottaviano sarà proclamato il lutto cittadino“.