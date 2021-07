0 Facebook Si riposa dopo pranzo ma non si sveglia più, muore bambina di 4 anni: trovata dalla madre Cronaca 22 Luglio 2021 14:19 Di redazione 1'

Bambina di 4 anni si poggia sul letto per riposare e muore. La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio di mercoledì a Mentana, comune in provincia di Napoli. Quando la madre si è accorta che la piccola era priva di sensi ha immediatamente chiamato i soccorsi.

Sul posto è giunta un’eliambulanza, ma quando gli operatori del 118 sono intervenuti per rianimare la bambina, nonostante i ripetuti tentativi, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. I carabinieri, che hanno raggiunto l’appartamento in cui è avvenuta la tragedia, hanno provveduto a raccogliere le testimonianze per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.

Sembrerebbe che sul corpo della bambina non siano stati ritrovati segni che lasciassero pensare a un rigurgito o a una violenza. Secondo il medico potrebbe essere deceduta a causa di un malore durante la digestione. Sconvolta la madre che ha trovato la sua piccola senza vita.