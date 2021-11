0 Facebook Orrore nel Napoletano, sequestrano e picchiano un disabile: “Lascatemi stare” Villaricca 5 Novembre 2021 13:36 Di redazione 1'

Prima l’aggressione poi il sequestro ed in seguito la rapina. Non è la traccia di un film dell’orrore ma la realtà di quello che è accaduto questo luglio a Villaricca, comune a nord di Napoli. Dove un uomo, incapace di intendere e volere, è stato letteralmente braccato da un branco di 3 malviventi.

Prima l’aggressione e poi il sequestro: arrivano gli arresti

In queste ore i carabinieri della Stazione di Gricignano di Aversa hanno così segnato un punto decisivo su questa terribile vicenda traendo in arresto i tre soggetti gravemente indiziati per i reati di lesioni aggravate, sequestro di persona, rapina e tentata estorsione, compiuti con armi verso i confronti di una persona posta in stato d’incapacità di volere o di agire che è stata altresì caricata in macchina e trasportata nel vicino comune di Gricignano di Aversa. Le indagini, partite repentinamente già da quest’estate, hanno portato all’esecuzione degli arresti. Svolti grazie gli elementi acquisiti dai militari dell’Arma direttamente dalla parte offesa.