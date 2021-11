0 Facebook Aggredisce la fidanzata in diretta social: polemica per la scarcerazione di “Fratellì” News 4 Novembre 2021 17:56 Di redazione 2'

Dopo l’arresto per aggressione nei confronti dell’ex fidanzata, con percosse riprese anche in diretta social, “Fratellì” torna libero, ma è polemica in rete dove il noto personaggio del web ha perso, negli ultimi tempi, numerosi follwers. L’ex rapper romano noto col nome d’arte “727 Wrldstar”, ma specialmente come “Fratellì” – da memoria di una celebre diretta Instagram – bravata – che lo rese popolare su tutti i social mentre si schiantava con la sua autovettura contro un muro – , al secolo semplicemente Algero Corretini, è tornato in libertà nella giornata di ieri, come riportato da Il Mattino, dopo 10 mesi di detenzione nel carcere di Rieti.

La denuncia dell’ex fidanzata

L’influencer, in special modo nelle fasce di età di ragazzini e giovanissimi, era stato denunciato dalla sua ex compagna. L’ex pornostar – come così si presentò la tessa durante un intervista alla trasmissione Le Iene – conosciuta col nome d’arte Giorgia Roma, al secolo Simona Vergaro, dopo una lite casalinga che si scatenò in una vera e propria aggressione. Le cui immagini, in parte, andarono a finire persino su una diretta social di “Fratellì” dove si mostrava l’arrivo delle forze dell’ordine nella loro abitazione dopo alcune percosse che Corretini aveva mosso nei confronti della Vergaro. Da ieri così “727 Wrldstar” è tornato in libertà e con essa ha ripreso la sua attività sui social, ma i fan sono diminuiti.