Giovane padre si sente male a lavoro e muore, Nicola Zorzetto aveva solo 31 anni
15 Ottobre 2021

Un malore fatale non gli ha lasciato scampo ed è morto a soli 31 anni. Si chiamava Nicola Zorzetto e con la moglie avevano da poco avuto una bambina. La tragedia è avvenuta alla Fis di Lonigo, in provincia di Vicenza.

Altavilla piange Nicola Zorzetto

Tecnico della Fincimec spa ha accusato un improvviso malore e si è accasciato al suolo. I colleghi gli hanno subito prestato i primi soccorsi, trasportato in ospedale purtroppo non c’è stato nulla da fare. La notizia della morte di Nicolo Zorzetto ha sconvolto l’intera comunità di Altavilla, paese in cui il giovane padre viveva con la sua famiglia.

Tantissimi i messaggi di cordoglio in ricordo di Nicola Zorzetto, in molti lo ricordano come un padre amorevole e una persona solare, piena di vita. Appassionato di montagna, viaggi e motocicletta, adorava le gite fuori porta. I funerali del giovane padre si terranno a Montecchio Maggiore, città di origine del 31enne.