Dramma in provincia, Luigi Serio muore a 33 anni stroncato da un malore improvviso Cronaca 5 Novembre 2021

Muore improvvisamente all’età di 33 anni Luigi Serio, un giovane ragazzo di Cellole, in provincia di Caserta.

La tragedia immensa non trova una valida spiegazione in quanto il ragazzo è deceduto per un malore accidentale dopo esser tornato a casa. Aveva passato da poco una serata con gli amici, come riporta Caserta News.

Luigi era molto conosciuto a Caserta perché impegnato nel sociale. Era segretario dell’associazione “Big Brother Ambiente e animali” di Cellole.

Proprio l’associazione presso la quale il giovane era impegnato ha scritto un sentito messaggio d’addio: