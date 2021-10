0 Facebook Uomo morto sotto a un treno nel Casertano, forse si è trattato di suicidio Uomo morto sotto a un treno nel Casertano. La tragedia è accaduta sulla tratta Cassino - Caserta, all'altezza di Vairano Caserta 29 Ottobre 2021 18:42 Di redazione 1'

Ancora incerta la dinamica della tragedia. Un giovane è deceduto sul tratto ferroviario Cassino – Caserta, all’altezza di Vairano. La vittima è stata travolta e uccisa da un treno in corsa. La triste notizia è stata riportata da Il Mattino.

Non è chiaro se si è trattato di un suicidio oppure di un incidente. Sul posto sono intervenuti sia i soccorsi che le forze dell’ordine. I sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla per il giovane. Le seconde hanno avviato i dovuti accertamenti del caso.

Uomo morto sotto a un treno nel Casertano

Il dramma ha causato gravi disagi alla viabilità ferroviaria. Infatti il traffico sulla linea è stato interrotto per diverse ore prima di riprendere il normale flusso.